Россиянин погиб из-за схода лавины в Армении

Спасатели нашли тело 37-летнего мужчины, которого накрыло лавиной около села Египатруш Арагацотнской области Армении. Об этом сообщило местное агентство Shamshyan .

Спасательная служба МВД республики получила сигнал об исчезновении мужчины 16 марта. Связаться с туристом не удалось.

На место схода лавины отправили один расчет и группу отдела по проведению спасательных работ особого назначения. Они нашли останки под шестиметровым слоем снега.

«Спасатели прибыли на указанное место и с большим трудом, рискуя жизнью, после примерно 6 часов поисков обнаружили тело», — уточнили в агентстве.

По факту гибели путешественника возбудили уголовное дело, следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее российских туристов заблокировало в Верхнем Ларсе из-за схода лавин. Из-за непогоды границу закрыли, около КПП выстроились очереди из автомобилей.