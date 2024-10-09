Россиянин одним словом обратил в бегство медведей в Карелии

В Карелии инспектор нацпарка одним словом прогнал медведицу с тремя медвежатами

В Карелии госинспектор национального парка «Водлозерский» Михаил Павлов во время рейда встретился с медведицей и тремя медвежатами, но сумел прогнать хищников всего одним словом. Видео встречи опубликовали в группе национального парка во «ВКонтакте» .

Инспекторы в ходе рейда проверили установленные фотоловушки, также отметили следы пребывания бурых медведей на островах Кижских шхер.

На кадрах видно, что медведи при виде человека насторожились и застыли на задних лапах. Когда инспектор крикнул им «уходи», хищники убежали в лесную чащу.

«Приятно было познакомиться», — сказал им на прощание Попов.

В нацпарке проводится работа по проекту «В соседстве с медведями» в природном заказнике «Кижский» направленный на изучение поведенческих особенностей этих хищников и путей их миграции. Цель проекта — устойчивое бесконфликтное сосуществование человека и медведей.

Ранее на Камчатке медведицу насмерть сбило машиной на автодороге. Осиротевший медвежонок скрылся в лесу.