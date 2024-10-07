На Камчатке сняли на видео осиротевшего медвежонка у тела убитой матери

Жители Камчатки запечатлели медвежонка у тела мертвой матери на автодороге. Об этом сообщило местное издание «Кам 24» .

По версии очевидца, медведицу насмерть сбило автомобилем. Снявший видео мужчина интересовался, можно ли как-то спасти оставшегося сиротой медвежонка.

Однако специалисты регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства, приехав на место происшествия, никого уже не нашли. По их предположению, медвежонок скрылся в лесу. Намеренно искать его не будут, поскольку животному может быть уже больше года — оно способно выжить само. Тело его матери увезли на утилизацию.

В конце сентября в Петропавловске-Камчатском мужчина на электросамокате чуть не врезался в медведя, гулявшего по набережной озера Култушное в черте города. Услышав сигнал самоката, животное испугалось и убежало.