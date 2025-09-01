Baza: россиянин доверился круиз-контролю на GAC GS8 и «убил» своего пассажира

В Нижегородской области водитель китайского автомобиля доверился круиз-контролю и врезался в фуру. Пассажир погиб, сообщил Telegram-канал Baza .

Автомобилист 10 ноября 2024 года выехал на платную трассу и включил в машине GAC GS8 адаптивный круиз-контроль — эта система должна самостоятельно держать скорость, дистанцию и тормозить перед препятствиями.

«Заметив впереди стоявшую фуру, Николай (имя изменено) ожидал, что автомобиль затормозит сам, однако в последний момент система просто „отпустила“ управление», — написали авторы поста.

Водитель не успел среагировать и авто въехало в грузовик. В аварии погиб пассажир легковушки, на автомобилиста завели уголовное дело. Решение по этому делу может иметь прецедентное значение для других ситуаций с долей виновности ИИ, считают адвокаты.

