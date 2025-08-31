Lexus с дипломатическими номерами снес столб в Москве

Водитель Lexus на большой скорости врезался в столб на улице Шаболовка в Москве. У автомобиля были дипломатические номера, сообщил источник 360.ru.

«Я видела, как водителя доставали мужчины. Он иностранец какой-то. Когда вызвали скорую, он спрятался и сделал вид, что не понимает русского языка», — рассказала женщина.

Также она добавила что в Lexus были как минимум три пассажира. На момент приезда спасателей в машине никого уже не было.

Судя по кадрам с места происшествия, после столкновения со столбом переднюю часть автомобиля разворотило, ее детали раскидало по тротуару и проезжей части.

По данным Telegram-канала Shot, водитель иномарки проскочил на красный сигнал светофора и протаранил столб. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее в Москве пенсионерка за рулем легковушки выехала на встречку и спровоцировала ДТП. Пострадали три человека.