Россиянин чуть не погиб на Бали из-за действий местных врачей

Россиянин чуть не погиб на Бали, попав в больницу после ДТП, из-за ошибок местных врачей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Авария произошла в начале ноября. Мужчину отправили в местную государственную больницу, где 10 дней лечили только обезболивающим. После этого, заметив падение сатурации, врачи отправили его на рентген и увидели, что одно из легких сдуто и почти полностью залито гноем.

Пострадавшего перевели в частную клинику, где откачали гной и расправили легкое, а затем принялись лечить от больничной пневмонии, которой он заболел на прежнем месте. Однако смертельную опасность устранить не удалось, поскольку за лечение взялись слишком поздно. Мужчину пришлось эвакуировать в Россию самолетом Центра медицины катастроф. Сейчас он проходит лечение в институте имени Склифосовского.

При этом все расходы пришлось взять на себя семье пострадавшего, поскольку у него не было медицинской страховки.

