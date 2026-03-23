Россияне упали в океан с гигантской высоты при полете на парашюте в Таиланде

Во время полета на парашюте россияне упали в океан с высоты 50 метров. Туристы чудом остались целы. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По данным журналистов, все произошло на одном из пляжей Пхукета. Супруги из Петербурга решили осуществить мечту женщины и полететь на парасейлинге на закате. Летели группой из трех человек — пара и инструктор.

Когда туристы поднялись в воздух, все шло хорошо. Потом внезапно женщина ощутила резкий рывок троса, парашют стал быстро снижаться. Через несколько секунд они упали в воду.

По словам туристки, в момент падения инструктор из Таиланда пытался отвести парашют в сторону, чтобы он не накрыл их сверху. Ему это удалось. Сама женщина в панике вынырнула, наглотавшись воды, хотя из-за страха глубины обычно не заплывает далеко от берега. Россиян спасли тайцы, оказавшиеся рядом на гидроцикле.

Когда пара обратилась к организатору с претензией, им только предложили повторный полет за счет компании. Причину ЧП так и не раскрыли.

