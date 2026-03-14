Американец выжил после падения в машине в каньон с 61-метровой высоты
В США автомобиль из-за спущенной шины рухнул в каньон Пало Дуро, пролетев 61 метр. Водитель чудом выжил, сообщило издание People.
Все произошло в штате Техас. Мужчина, выживший при падении в каньон, сумел утром выбраться из машины и добраться до павильонов парка Пало Дуро, чтобы попросить о помощи.
Когда он встретил сотрудников парка, то был весь в крови, а под глазом появился синяк. Мужчину доставили в больницу.
Авторы издания уточнили, что после падения с такой высоты он отделался только несколькими переломами ребер и сотрясением мозга. Спасатели позже вытащили его машину из каньона.
В 2025 году в штате Юта мужчина и женщина упали со скалы с высоты 120 метров. Рядом с их телами нашли кошку в переноске, которая выжила, отделавшись лишь парой сломанных ребер и выбитыми кончиками двух клыков.