Россияне создали в Индонезии сеть по торговле людьми и организации проституции

Jakarta Globe: на Бали за организацию проституции задержали двух россиян

На острове Бали задержали двух россиян по подозрению в организации занятия проституцией. Об этом сообщило издание Jakarta Globe .

«Преступление связано с торговлей людьми и нарушением закона об информации и электронных транзакциях», — рассказал генеральный инспектор полиции Бали Даниэль Адитьяджая.

Анастасия Ковезюк и Максим Токарев, у которых есть временный вид на жительство в Индонезии, публиковали на сайте анкеты девушек. Они привлекли к оказанию интимных услуг на территории страны по меньшей мере 15 женщин. В общей сложности сеть, которую контролировали подозреваемые, охватила 129 стран.

Правоохранители изъяли четыре паспорта, ноутбук, 17 мобильных телефонов, банковские карты и прочие доказательства.

Сотрудник городской администрации Владивостока скончался во время отпуска в Паттайе. Его могла убить проститутка.