Россияне снова массово отравились в отеле Таиланда

У 13 гостей из России в отеле MBC Condotel диагностировали конъюнктивит и кишечную инфекцию.

Впервые симптомы заметили еще в конце феврале. Пострадавшие пожаловались на воспаление глаз, признаки ротавируса и высокую температуру. Недомогание туристы связали умыванием водой из-под крана: она неприятно пахнет и мутная.

В начале феврале в этой же гостинице отравились 19 россиян, они сообщали о тошноте и болях в животе. Одна из пострадавших предположила, что проблема может быть более массовой. От диареи и рвоты страдают постояльцы и других отелей, в том числе иностранцы, а в аптеках «страшные очереди» за лекарствами.