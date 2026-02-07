«Это ад». Россияне массово отравились на курорте Таиланда

Российские туристы оказались в больницах Таиланда из-за массового отравления. Симптомы у всех практически одинаковые: боли в животе, тошнота, рвота, понос. Заболели минимум 19 человек.

При этом одна из пострадавших туристок сомневается, что дело только в отеле MBC Condotel. Она рассказала 360.ru, что заболели и постояльцы других гостиниц.

«Все-таки складывается ощущение, что это массовое отравление вне зависимости от того, кто где проживает, потому что вот я хожу в аптеку два раза в день, и там очереди просто страшные, и все покупают одно и то же: антибиотики, лекарства против рвоты и диареи», — отметила она.

По словам отдыхающих, причиной могли стать проблемы с водопроводной водой.

«Причем понос такой, что мама не горюй», — призналась пострадавшая.

Помогают только антибиотики, и то ненадолго — через два дня все по новой.

«До тех пор, пока не выпьешь антибиотик, это продолжается. Вот этот ад. Соседи у нас 10 дней с этой штукой боролись», — добавила собеседница 360.ru.

Массовое отравление российских туристов произошло в одном из отелей Пхукета — MBC Condotel. Как сообщил телеграм-канал Baza, болезнь протекает тяжело и долго, пациентам прописывают азитромицин и амоксиклав. Это говорит о том, что инфекция, вероятно, бактериальная.

Ранее в Таиланде двухлетняя девочка из Петербурга попала в больницу с острым кишечным воспалением после купания в детском бассейне. У нее началось сильное обезвоживание.