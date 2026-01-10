Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram

В России пользователи сообщают о неполадках в работе Telegram. Почти тысяча жалоб зарегистрирована, согласно данным детектора сбоев Detector404 , который отслеживает проблемы у популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб поступает от жителей Магаданской области. В пятерку лидеров также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Хакасия, Тульская область и Республика Алтай.

Более половины россиян, столкнувшихся с проблемами в работе мессенджера, используют Android, треть — iOS.

Большинство пользователей сообщают о проблемах с мобильным приложением. Кроме того, у многих не работают уведомления и сайт.

В конце декабря в работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. О неполадках сообщили 850 пользователей. Жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Ивановской областей.

Пользователи также столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения: задержки или отсутствие уведомлений, некорректная работа ботов и сбои в веб-версии сервиса. У некоторых не отправлялись сообщения.