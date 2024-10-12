Россияне пожаловались на отравление зефиром из «ВкусВилла»

Несколько десятков человек пожаловались на симптомы отравления после употребления в пищу зефира «Классический», купленного в сети магазинов «ВкусВилл». Внимание на массовые обращения на сайте магазина обратил Telegram-канал Mash .

Клиенты пожаловались, что после употребления сладости у них сильно заболел живот, начались тошнота и понос.

Авторы привели официальный ответ торговой сети одному из клиентов. Представители «ВкусВилла» заявили, что при симптомах отравления нужно обращаться к врачу, а свою продукцию назвали качественной.

По предварительным данным, причиной симптомов стал использованный в качестве заменителя сахара мальтит. Это вещество вызывает слабительное действие и запрещено к употреблению детям и женщинам. После того как появились новости о жалобах на зефир, торговая сеть скрыла продукт из своего онлайн-каталога.

Прокуратура Свердловской области в субботу, 12 октября, объявила, что начала проверку школы № 79 в Екатеринбурге после жалоб 20 учеников на недомогание и рвоту. Все пострадавшие дети питались в школьной столовой. К проверке подключились сотрудники областного управления Роспотребнадзора.