Около 20 школьников отравились в Екатеринбурге

Прокуратура начала проверку по факту отравления 20 школьников в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту массового отравления учащихся школы № 79 в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Школьники обратились за медицинской помощью. На ухудшение состояния здоровья, в том числе на недомогание и рвоту, врачам пожаловались порядка 20 учеников. Точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, станет известно в ходе проверки.

В настоящее время сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора также организованы проверочные мероприятия.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в школе», — заявили в прокуратуре.

Утром в субботу также стало известно о массовом отравлении детей на Камчатке.