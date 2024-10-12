Около 20 школьников отравились в Екатеринбурге
Прокуратура начала проверку по факту отравления 20 школьников в Екатеринбурге
Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту массового отравления учащихся школы № 79 в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Школьники обратились за медицинской помощью. На ухудшение состояния здоровья, в том числе на недомогание и рвоту, врачам пожаловались порядка 20 учеников. Точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, станет известно в ходе проверки.
В настоящее время сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора также организованы проверочные мероприятия.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в школе», — заявили в прокуратуре.
Утром в субботу также стало известно о массовом отравлении детей на Камчатке.