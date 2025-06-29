Россияне не пострадали при пожаре в Анталье

Генконсульство сообщило, что россияне не пострадали из-за пожара в Анталье

Информация о россиянах, пострадавших в результате пожара в турецкой гостинице, не поступала. Об этом со ссылкой на Генконсульство России сообщило РИА «Новости» .

Крупный пожар разгорелся в отеле в Анталье. По данным Anadolu, огонь вспыхнул в гостинице в историческом центре города и перешел на соседние дома. Всего горят четыре здания, на место прибыли спасатели. Причины ЧП устанавливаются.

«Три номера отеля были заполнены, клиенты были немедленно эвакуированы. Пожарные продолжают прилагать усилия по локализации пожара в этом районе», — рассказал губернатор Хулуси Шахин.

Ранее в Турции в разных регионах возникали лесные пожары. После расследования правоохранители задержали 17 человек, подозреваемых в поджогах. Всего с 26 по 28 июня в Турции произошло 150 лесных пожаров.