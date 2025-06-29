В Турции по подозрению в причастности к лесным пожарам задержали 17 человек

В Турции задержали 17 человек, которых подозревают в причастности к недавним лесным пожарам в разных регионах страны. Об этом сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.

По его словам, прокуратура провела масштабное расследование причин пожаров, произошедших с 26 по 28 июня, в результате чего выявили и задержали предполагаемых виновных. Министр уточнил, что в провинции Биледжик, где огонь подошел близко к исправительному учреждению, из соображений безопасности эвакуировали всех заключенных. В общей сложности более тысячи человек перевели в тюрьмы соседних провинций.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы рассказал, что всего за два дня в стране произошло 150 лесных пожаров, 83 из которых — только в субботу.

Ранее прокуратура взяла на контроль пожароопасную ситуацию в пригороде Читы. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.