Россиянам рассказали, куда обращаться из-за повреждения машины по вине коммунальщиков

Если машина пострадала из-за коммунальной аварии, то владельцу следует сначала обратиться в ГАИ, а потом в суд. Об этом 360.ru рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Он прокомментировал новость о двух машинах, провалившихся в канализацию в Дмитрове из-за размытия асфальта. По его словам, в такой ситуации необходимо вызвать сотрудников ГАИ, чтобы те зафиксировали факт повреждений.

«Этот акт далее приобщают к делу об административном правонарушении. В идеале, чтобы они ответственную организацию привлекли к ответственности по статье 12.34 кодекса об административных правонарушениях за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения», — объяснил эксперт.

Воропаев отметил, что также необходимо провести оценку причиненного ущерба, и уже с этими документами обратиться в суд. Если гражданин не знает, к кому именно предъявлять иск, то лучше предъявить требования сразу к нескольким ответчикам.

«То есть к администрации муниципального образования, к организации, которая отвечает за содержание данного участка дороги (если гражданину известно, какая эта организация), а также к организации, которая отвечает за содержание этих сетей канализационных, около которых и произошел провал», — рассказал специалист.

Он также объяснил, что водителю возместят весь ущерб, если суд решит, что в ДТП будет виноват не он, а коммунальщики.

Ранее в Подмосковье две машины провалились в ямы на трассе. Глава муниципального округа Дмитров Иван Курданин заявил, что проблемы с асфальтом возникли из-за технологического нарушения на канализационном трубопроводе.