Россиянам рассказали, как выжить при лавине

Президент Россоюзспаса Дударев: выжить при лавине можно, если найти укрытие

Шансы выжить при сходе лавины есть, если заметить ее издалека и действовать быстро. Об этом 360.ru сообщил президент Российского союза спасателей Алексей Дударев.

«Случаи спасания при лавине бывают. Обычно это происходит, если люди в этот момент спрятались за каким-нибудь большим валуном, предприняли все меры, чтобы у них образовалась ниша», — пояснил он.

По словам Дударева, укрытие, которым может стать крупный камень или пещера, повысит вероятность, что человеку хватит кислорода и его успеют вовремя найти спасатели.

Накануне в Кабардино-Балкарии, в Безенгийском ущелье, лавина накрыла группу альпинистов. Погибли 11 человек, судьба еще шестерых остается неизвестной.

Подробнее о случившемся и о том, как спасти свою жизнь в подобном ЧП, читайте в нашем материале.