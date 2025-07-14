Россиянам посоветовали не стоять у водоемов во время гроз с молниями

Спасатель Моцарь: при грозе на водоеме нужно уйти на сухой песок

Удар молнии по мокрому песку пляжа пансионата «Шахтер» в Тульской области стал причиной гибели трех отдыхающих. Еще четырех забрали в больницу прибывшие на место врачи скорой помощи. О том, как вести себя на открытой территории во время грозы, в комментарии 360.ru рассказал руководитель ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» Олег Моцарь.

Он подчеркнул, что в его практике случаев, подобных тому, что произошел в тульском пансионате, не было. Но главное, что стоит помнить всем, вода — проводник электричества, поэтому разряд через мокрый песок передается легко.

«Единственное, что может помочь в таком случае, — уход под тент на сухой песок и подальше от водоема», — заявил Моцарь.

Спасатель добавил, что опасность представляют и одиноко стоящие высокие деревья, куда молния бьет в первую очередь, а также любые металлические изделия — украшения, которые лучше быстро снять с началом грозы, и стойки пляжных зонтиков.

«Хоть они и сделаны из алюминия, но он тоже проводит электричество. Поэтому важно не прикасаться к металлическим предметам и уйти пониже, то есть спуститься с гор и пригорков и встать подальше от воды», — подчеркнул Моцарь.

Он отметил, что молнии по своей мощности разные, и сказать, на какое расстояние может уйти разряд, невозможно. Но важно знать одно: если молния ударит рядом с человеком, то ему уже ничего не поможет.

«Природа сильнее нас», — подытожил спасатель.

Тульский СК начал проверку после гибели трех человек на пляже пансионата «Шахтер» на берегу Оки. В ведомстве заявили, что на место выехали криминалисты.

По данным Telegram-канала Baza, выживших после удара молнии спасли резиновые сланцы, которые не пропустили разряд. Погибшие ходили по мокрому песку босиком.