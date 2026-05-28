Россиянам озвучили порядок действий при ЧП в горах

Во время ЧП в горах нужно передать спасателям свои координаты и никуда не уходить. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник подразделения «Нальчик» Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев.

По его словам, возможность дозвониться по номеру 112 есть на многих возвышенностях. После передачи координат необходимо оставаться на месте и дождаться спасателей.

Гулиев уточнил, что в первую очередь во время звонка надо представиться и сообщить свое местоположение по координатам. Только после этого следует отвечать на вопросы, так как связь может прерваться, добавил эксперт.

Ранее биолог Мария Комбарова рассказала. как себя вести при встрече со змеей. Специалист посоветовала не подходить к рептилии, и тем более не пытаться ее прогнать. Человека, которого укусила змея, кладут в горизонтальное положение и дают ему много прохладной воды. Также необходимо сразу же вызвать скорую и объяснить ситуацию.