Биолог Комбарова призвала не контактировать со змеей в лесу, а сразу же уйти

Гадюка Никольского, или черная гадюка, — это одна из самых малоизученных змей в России. Она названа в честь российского зоолога А. М. Никольского. Укус этой змеи опасен для человека, так как ее яд разрушает эритроциты, написало URA.RU .

Гадюка Никольского имеет однородный черный окрас без пятен, вертикальный зрачок и желтый кончик хвоста. Голова у нее широкая и четко отделена от туловища. Длина тела обычно достигает около 70 см, но в редких случаях может быть до метра. Гадюка Никольского включена в Красную книгу России. Эта змея обитает в лесных и лесостепных районах европейской части России, часто встречается в Волгоградской и Самарской областях.

Гадюка активна днем, она выходит на охоту за лягушками, мелкими грызунами и наземными птицами. Из спячки особи выходят в апреле, а в августе самки рождают от восьми до десяти детенышей.

Чтобы избежать встречи с гадюкой, рекомендуется носить высокие резиновые сапоги и плотную куртку с длинными рукавами. Если змея замечена на дачном участке, лучше вызвать спасателей, которые умеют безопасно отлавливать рептилий и увозить их в лес.

Ведущий инженер и профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета Мария Комбарова предостерегает: «Если вы увидели змею, какая бы она ни была — уж, медянка или гадюка — лучше просто развернуться и уйти. Не надо подходить, тем более тыкать палкой, пытаясь ее прогнать».

При укусе ядовитой змеи пострадавшего кладут в горизонтальное положение и дают ему много прохладной воды. Необходимо сразу вызвать скорую помощь, сообщив оператору о том, что человек пострадал от укуса гадюки. При своевременной помощи человек обычно приходит в себя за два–три дня.