Россиян предупредили о торговцах фальшивой черной икрой из Китая

Mash: поддельную черную икру из Китая продают в России под видом оригинальной

В Россию привезли сотни килограммов поддельной черной икры из Китая. Она уже появилась в продаже в Москве, Санкт-Петербурге и Сибири — под видом настоящей, но в 50 раз дешевле. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Продавцы псевдоделикатесов заранее подготовили интернет-магазины в Telegram, набрали подписчиков и накрутили отзывы. Теперь они заваливают чаты объявлениями о срочной распродаже высококачественного новогоднего люкса.

Всего за 200 рублей за 100 граммов, когда оригинальный продукт стоит не менее 10 тысяч рублей за те же 100 граммов. Оплата возможна только переводом на карту, из-за чего у некоторых покупателей заблокировали счета.

«Для справки: Россия ежегодно производит 60 тонн тяжелого люкса, и все это продается у нас», — отметил Mash.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил, что предложения о продаже икры по низким ценам могут быть обманчивыми. Он напомнил, что с 1 мая 2024 года производители и импортеры красной и черной икры должны маркировать свою продукцию и передавать данные об обороте в систему «Честный знак».

Покупатели смогут проверить подлинность икры, отсканировав уникальный код Data Matrix с помощью приложения «Честный знак».