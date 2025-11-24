Юрист Хаминский рассказал, что проверить подлинность икры можно с помощью приложения «Честный знак»

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT предупредил, что предложения о продаже икры по низким ценам могут быть обманчивыми. Такие объявления часто связаны с продажей фальсификата или попыткой хищения денег.

С 1 мая 2024 года производители и импортеры красной и черной икры обязаны маркировать свою продукцию и отправлять данные об обороте в систему «Честный знак». Потребители могут проверить подлинность икры, отсканировав код Data Matrix с помощью приложения «Честный знак».

«Самый простой путь не стать жертвой мошенников — это покупать икру в крупных торговых сетях, а также в известных специализированных магазинах», — заключил правозащитник.

Ранее стало известно, что в преддверии Нового года появились фейковые интернет-магазины с морской деликатесной продукцией.