Россиян предупредили о новой схеме мошенников с несуществующими долгами за ЖКХ

Мошенники могут использовать схему с несуществующими долгами за коммунальные услуги, чтобы получить доступ к личным данным и украсть деньги. Они предлагают оплатить эти долги по поддельным QR-кодам. Об этом ТАСС рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Злоумышленники рассылают документы, содержащие информацию о якобы имеющейся задолженности по платежам. В них присутствует поддельный QR-код для оплаты. Если пользователь поверит этой информации и попытается оплатить долг с помощью указанного QR-кода, то средства поступят на счет мошенников.

Кроме того, QR-код в квитанции может вести на фишинговую ссылку. Если перейти по ней ссылке, мошенники смогут получить доступ к персональным данным жертвы.

В МВД рекомендуют при возникновении сомнений в подлинности квитанций проводить дополнительную проверку документа. Для этого можно сравнить информацию в платежном документе с ранее полученными квитанциями, обратиться за помощью в домовой чат или в управляющую компанию.

Ранее аферисты начали «арендовать» у детей аккаунты в социальных сетях и мессенджерах для обзвонов. Они связываются с несовершеннолетними в игровых сообществах и предлагают в среднем за 500–2000 рублей за час «сдачи». Владелец аккаунта становится участником преступной схемы.