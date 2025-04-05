Мошенники стали «арендовать» у детей аккаунты в мессенджерах для обзвонов

Аферисты начали «арендовать» у детей аккаунты в социальных сетях и мессенджерах для обзвонов. Об этом сообщила пресс-служба «Сбера».

Стоимость такой аренды составляет от 500 до двух тысяч рублей в час.

«Мошенники связываются с детьми в игровых сообществах и социальных сетях и предлагают передать им в аренду аккаунт в социальных сетях и мессенджере в среднем за 500-2000 рублей за час „сдачи“», — рассказала в финансовой организации.

Таким образом владелец аккаунта становится участником преступной схемы. Мошенники запрашивают у детей данные от аккаунта, а затем совершают звонки. Аферисты также устанавливают логотипы государственных ведомств и силовых структур, банков, сотовых операторов и других учреждений.

УБК МВД России ранее предупредило о том, что переданный третьим лицам аккаунт в WhatsApp будут использовать кол-центры для мошеннических действий. Самым молодым участником схемы оказался 10-летний мальчик.