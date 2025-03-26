Мошенники заставили жительницу Раменского продать жилье и отдать деньги курьеру
В Раменском задержали курьера, взявшего 5,6 млн рублей у жертвы мошенников
Мошенники убедили жительницу Раменского продать квартиру и передать деньги курьеру. Последнего задержали и заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
По данным следствия, в феврале женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками Ростелекома и банковского надзора. Во время разговора убедили ее продать квартиру.
«Введенная в заблуждение местная жительница 14 февраля 2025 года сняла денежные средства, вырученные за сделку с недвижимостью, на общую сумму более 5,6 миллиона рублей и передала обвиняемому, выступившему в роли курьера», — заявили в ведомстве.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Задержанным оказался 20-летний мужчина. Его заключили под стражу.
Ранее в Кемеровской области пенсионерка продала квартиру и отдала четыре миллиона рублей мошенникам. Женщине звонили с разных номеров и представлялись сотрудниками правоохранительных органов.