Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через WhatsApp

Телефонные аферисты начали звонить россиянам от лица мессенджера WhatsApp. Об этом предупредил Telegram-канал Mash.

По информации источника, мошенники представляются жертвам сотрудниками службы безопасности мессенджера и заявляют, что если они не назовут код из СМС для подтверждения личности, то заблокируют доступ к приложению.

После получения кода мошенники заходят в чужой профиль, ставят новый пароль и совершают массовую рассылку по всем контактам с просьбой срочно одолжить деньги. В качестве причины они в основном указывают ситуацию с попавшим в ДТП родственником, но зачастую используют и другие сценарии.

Ранее ГУРБ Подмосковья сообщило о новой схеме мошенничества с SEO-оптимизацией. Аферисты создают фишинговые сайты с маскировкой под популярные справочно-правовые системы и ресурсы государственных учреждений.