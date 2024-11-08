ГУРБ Подмосковья сообщило о новой схеме мошенничества с SEO-оптимизацией

Мошенники все чаще создают фишинговые сайты, которые маскируются под официальные ресурсы государственных учреждений и популярных справочно-правовых систем. Подобные уловки помогают привлекать значительное количество потенциальных жертв.

Злоумышленники активно используют технологии, известные как SEO-poisoning — методы «отравления» поисковых систем. Это приводит к тому, что мошеннические сайты попадают в верхние строки поисковой выдачи по запросам, связанным с госучреждениями и справочными службами. В результате возрастает вероятность того, что пользователи кликнут именно на эти ресурсы, приняв их за подлинные.

На фишинговых сайтах киберпреступники размещают зараженные вирусами шаблоны различных документов, таких как договора или отчеты. Они надеются, что сотрудники компаний, занимающиеся финансовой и бухгалтерской отчетностью, будут активно искать и загружать такие файлы.

После загрузки вредоносного документа на рабочий компьютер устанавливается программа удаленного доступа, позволяющая хакерам дистанционно влиять на содержимое файлов. Преступники в первую очередь изменяют банковские реквизиты в договорах с подрядчиками и поставщиками. Обнаружить такое заражение бывает непросто, и иногда злоумышленники даже блокируют доступ к рабочим компьютерам, вымогая деньги за их разблокировку.

Чтобы избежать уловок фальшивых сайтов, рекомендуется установить надежный антивирус и регулярно обновлять его, запретить запуск программ удаленного доступа, а также помнить, что безопасными для загрузки обычно считаются форматы PDF, DOCX, XLSX, JPG и PNG.