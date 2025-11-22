Россиянам дали пять советов для защиты от телефонных мошенников
Прокуратура Москвы назвала пять правил безопасности для защиты от мошенников
Раскрыть схему телефонных мошенников россияне могут самостоятельно. Злоумышленники действуют по уже проработанным шаблонам, чтобы выманить деньги у пострадавших. В пресс-службе прокуратуры Москвы перечислили пять правил безопасности, которые уберегут жителей от обмана.
В ведомстве подчеркнули, что всю полученную информацию по телефону необходимо проверять самостоятельным звонком в организацию, из которой якобы пришло сообщение.
Нельзя сообщать коды, которые приходят в СМС, и перезванивать по телефонам, поступающим в сообщениях с неизвестных номеров.
Если позвонивший объявляет о «переключении» с одной организации на другую, то можно просто положить трубку. Ведомства не имеют общей связи и не присылают фотографии документов через мессенджеры.
Выполнять телефонные указания неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись, нельзя, даже если поступили угрозы блокировки счета или требования перевода денег.
О подозрительных звонках нужно сообщить родственникам и близким. Главное — помнить, что правоохранители не предлагают россиянам принять участие в борьбе с преступностью через телефонный звонок.
Если неизвестные склоняют к совершению преступления, то об этом нужно немедленно сообщить в правоохранительные органы.
В минувшую среду, 19 ноября, стало известно, что поверившая угрозам мошенников жительница Нижнего Новгорода отдала злоумышленникам 85 миллионов рублей. Ее убедили в том, что женщина принимала участие в финансировании недружественного государства, и пригрозили обысками.