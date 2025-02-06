Россиян предупредили о краже аккаунтов Telegram через подключение к Wi-Fi

В МВД предупредили о краже мошенниками аккаунтов Telegram через публичный Wi-Fi

Мошенники начали использовать схему кражи аккаунтов Telegram через подключение к Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

Мошенники создают фальшивые сети, похожие на настоящие.

«С вредоносными сетями можно столкнуться в любом общественном месте. Например, в аэропорту Шереметьево работала точка доступа с названием SVO_Free», — отметили в пресс-службе МВД.

После подключения к сети нужно будет авторизоваться. Обычно для этого нужно просто ввести код из SMS.

Однако в случае с мошенниками вместо стандартной процедуры предлагается авторизоваться через Telegram. Для этого необходимо отправить шестизначный код, полученный через SMS, в сервисный бот. В результате преступники получают доступ к аккаунту жертвы в Telegram.

Мошенники не перестают искать новые способы обмана россиян. В новом году они начали использовать разнообразные методы: предлагать поддельные подарки, рассылать «приглашения на свадьбу» и совершать атаки от имени маркетплейсов. Подробнее о новых аферах — в материале 360.ru.