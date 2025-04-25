Россиян на борту разбившегося в Таиланде самолета, предположительно, не было
Информация о россиянах на борту легкомоторного самолета, разбившегося в Таиланде, не поступала. Об этом сообщили 360.ru в консульском отделе российского посольства.
«Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало. По некоторым данным, в результате крушения легкомоторного самолета пять человек погибли, один получил травмы», — отметили там.
По данным местного телеканала Thai PBS, самолет принадлежал национальной полиции. В этот день на нем планировали провести учения парашютистов.
Авиакатастрофа произошла у берегов курортного городка Ча-Ам в 160 километрах к югу от Бангкока. О пострадавших и разрушениях на земле данных не поступало.
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