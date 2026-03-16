«Россия» прокомментировала возвращение Sukhoi Superjet в Петербург после взлета

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс в Мурманск, вернулся в Санкт-Петербург из-за того, что у одной из систем на борту сработал индикатор неисправности. Об этом сообщила 360.ru главный специалист Службы внешних коммуникаций авиакомпании «Россия» Дарья Мужикова.

«Посадка выполнена благополучно в 10:30 мск. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки», — подчеркнула она.

Пассажиров доставят в Мурманск резервным бортом, его сейчас готовят к полету.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Надзорное ведомство выяснит, как авиакомпания соблюдала требования безопасности полетов и права пассажиров.

