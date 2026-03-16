Прокуратура сообщила о благополучной посадке Sukhoi Superjet 100 в Пулково

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Санкт-Петербург — Мурманск, благополучно приземлился в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На борту находились 88 пассажиров, никто из них, предположительно, не пострадал.

Надзорное ведомство организовало проверку из-за происшествия. Сотрудникам предстоит выяснить, как авиакомпания соблюдала требования к безопасности перелетов и права пассажиров.

Ранее Росавиация приостановила лицензию авиакомпании Azur Air после того, как ее самолет после вылета с Фукуока вернулся туда из-за неисправности двигателя. У перевозчика нашли многочисленные задержки и отмены рейсов из-за проблем с воздушными судами.