Прокуратура выявила нарушения в антикафе с минипигами в Москве

Во время проверки антикафе с минипигами, расположенного на проспекте Мира в Москве, нашли многочисленные нарушения, включая несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм при эксплуатации помещений. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале .

«Маленькое кафе с маленькими свинками и многочисленными нарушениями: <… > в том числе несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, нарушения прав потребителей и другие», — уточнили в ведомстве.

В небольшом подвальном помещении индивидуальный предприниматель занимается содержанием и использованием животных в культурно-зрелищных мероприятиях. Он предоставляет услуги, связанные с физическим контактом животных с посетителями. На момент осмотра в антикафе находилось восемь минипигов.

Ранее хозяина кафе под Пермью арестовали после массового отравления шаурмой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании небезопасных услуг. Причиной для этого стали многочисленные обращения в больницу в Кунгуре клиентов общественного питания Shaurma-kosmos, расположенного на улице Коммуны.