Роспотребнадзор сообщил о контроле воздуха после пожара на востоке Москвы

Управление Роспотребнадзора по Москве контролирует состояние атмосферного воздуха в районе пожара на востоке Москвы. Специалисты ведут замеры, рассказала пресс-служба ведомства.
«Замеры проводятся в двух точках — на уровне дыхания на высоте 1,5 метра от поверхности земли и на уровне пятого этажа. Иная жилая застройка и социальные объекты вблизи отсутствуют», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Исследования проводили на наличие в воздухе сажи, оксида углерода, формальдегида, диоксида серы и взвешенных частиц.
На тушение возгорания на Электрозаводе отправили пожарный поезд. В прицепленных к нему цистернах находится 120 тонн воды. Дополнительно состав перевозит четыре тонны пенообразователя.
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