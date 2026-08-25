Роспотребнадзор раскрыл причину массового заболевания в детсаду на Сахалине

Возможной причиной массового заболевания в детсаду на Сахалине стал стафилококк

Предварительной причиной массового заболевания воспитанников детского сада в Корсакове мог стать стафилококк. Об этом РИА «Новости» сообщила замглавы Роспотребнадзора по Сахалинской области Галина Ковтонюк.

По ее словам, эпидемиологический диагноз окончательно установят, когда придет подтверждение идентичности стафилококка от сотрудников детсада, больных и внешней среды.

«Предварительно, стафилококк. Специалисты определят источники и факторы передачи заболевания», — добавила Ковтонюк.

Массовое отравление в детском саду Корсакова произошло 17 августа. После дневного сна у ряда детей и сотрудников дошкольного учреждения появились рвотные позывы. СК завел дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

Всего в больницу доставили 10 детей, еще 13 находятся на амбулаторном лечении. В понедельник, 24 августа, всех пострадавших выписали домой.