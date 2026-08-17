Массовое отравление произошло в детсаду на Сахалине
Администрация Корсакова сообщила о массовом отравлении детей в детсаду № 8
В детском саду № 8 в городе Корсакове на Сахалине произошло массовое отравление воспитанников и взрослых. Об этом сообщила пресс-служба администрации города на платформе «Макс».
Всего зафиксировали 30 случаев недомогания. В детский сад направили специалистов Роспотребнадзора. Они проводят эпидемиологическое расследование и отбирают необходимые пробы для лабораторных исследований.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В администрации округа сообщили, что находятся на постоянной связи с медицинскими службами.
Детский сад продолжает работать в штатном режиме. Решение о дальнейшем режиме работы учреждения примут после получения результатов лабораторных исследований.
Ранее 80 человек отравились во время отдыха в гостиничном комплексе на водохранилище Волчьи Ворота в Ставропольском крае. Шесть человек попали в больницу, СК завел уголовное дело.