Роспотребнадзор проверит базу отдыха в Башкирии после отравления семей с детьми

Сотрудника Роспотребнадзора приступили к проверке в горнолыжном комплексе «Уязы-Тау» в Башкирии после сообщений об отравлении нескольких семей с детьми. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора проверят соблюдение санитарного законодательства на базе. Вместе с ними в проверке участвуют представители прокуратуры и Следственного комитета РФ. Сейчас они обследуют домики отдыха и места питания отдыхающих, применяя лабораторные исследования.

«Информация отдыхающих относительно качества питания и антисанитарных условий в домиках, включая наличие мышей и следов их обитания также подлежит проверке», — уточнили в ведомстве.

До этого в соцсетях появился видеоролик, на котором жительница Москвы рассказала об отравлении нескольких семей с детьми на базе отдыха. Позже в местных пабликах написали, что восемь взрослых и семь детей отравились запеченным гусем и сыром, сообщило РИА «Новости».

Ранее в корпоративной столовой под Воронежем отравились 14 человек, причем один сотрудник попал в реанимацию.