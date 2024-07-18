Число отравившихся шаурмой на севере Москвы выросло до 24 человек

Суд Москвы отправил под домашний арест хозяина кафе после массового отравления

Проходящего обвиняемым по делу о массовом отравлении постояльцев хостела на Дмитровском шоссе владельца точки быстрого питания отправили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Московской прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что фигурант дела и его адвокат выступили против заключения под стражу и просили назначить залог, запрет определенных действий или домашний арест.

Свою вину по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, подсудимый не признал.

По данным прокуратуры, за медицинской помощью в связи с отравлением обратились постояльцы хостела на Дмитровском шоссе. Первые заболевшие появились в минувший понедельник, 15 июля. Сейчас в больницах столицы находятся 24 человека.

Все пострадавшие питались в одной точке быстрого питания. Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела.

Собственную проверку заведения организовал Роспотребнадзор. Специалисты ведомства взяли образцы продукции и пообещали, что огласят результаты позднее.

В пресс-службе столичного главка СК заявили, что владелец торговой точки нанимал сотрудников без оформления каких-либо договоров.

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