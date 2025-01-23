«Турпомощь»: летний отдых на юге России пройдет в штатном режиме

Туристический сезон на юге России пройдет без серьезных изменений, несмотря на последствия разлива мазута в Черном море. Об этом RT сообщили в ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“».

Специалисты не прогнозируют резкий рост цен или снижение числа туристов. Разлив мазута в Краснодарском крае оказал влияние на бронирование туров на мартовские и майские праздники. Однако спрос на туры в Анапу летом остается стабильным и даже у некоторых операторов превышает показатели предыдущего года.

Внутри страны туристы обычно выбирают Сочи и Геленджик. Среди зарубежных направлений летом пользуются популярностью Турция, Таиланд, Египет и ОАЭ.