«Турпомощь»: летний отдых на юге России пройдет в штатном режиме

Туристический сезон на юге России пройдет без серьезных изменений, несмотря на последствия разлива мазута в Черном море. Об этом RT сообщили в ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“».
Специалисты не прогнозируют резкий рост цен или снижение числа туристов. Разлив мазута в Краснодарском крае оказал влияние на бронирование туров на мартовские и майские праздники. Однако спрос на туры в Анапу летом остается стабильным и даже у некоторых операторов превышает показатели предыдущего года.
Внутри страны туристы обычно выбирают Сочи и Геленджик. Среди зарубежных направлений летом пользуются популярностью Турция, Таиланд, Египет и ОАЭ.
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