Роспотребнадзор начал расследование отравлений в хостеле в Москве

Роспотребнадзор начал эпидрасследование отравлений в хостеле в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование случаев отравления постояльцев хостела на Электролитном проезде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Специалисты управления незамедлительно начали эпидемиологическое расследование. В ходе него они установили, что заболевшие являются строительными рабочими», — заявили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе отметили, что рабочие питались на стройке. Готовые блюда на поставку питания по договору доставляло юридическое лицо ООО «ЕниДем».

«Специалисты Роспотребнадзора проводят мероприятия по недопущению распространения массовых инфекционных заболеваний», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что отравились порядка 50 человек, около 40 отправили в больницу. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.