Все дело в личной гигиене? Туристы опровергли массовые отравления в Архызе
Несколько россиян отравились во время отдыха в Архызе
На популярном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии за неделю отравились минимум 20 туристов. Пострадавшие связывают вспышку заболевания с качеством местной еды и воды. В ситуации разобрался 360.ru.
Отдыхающим становится плохо уже на первый–второй день приезда, сообщил телеграм-канал Mash. Туристы рекомендуют не полагаться на рассказы о чистой горной воде, а пить покупную и готовить сами.
При этом в Роспотребнадзоре утверждают, что вода в норме — анализы ничего не выявили.
Подписчик канала рассказал, что сначала его тошнило, он почувствовал сильную слабость и головокружение, а затем поднялась температура. В первые дни отравились он и его зять, позже — младшая дочь и внучка. Симптомы были такими же, но болезнь у них протекала легче, хотя температура держалась высокая.
Семья пила только бутилированную воду. Теперь многие заранее привозят с собой аптечки. По словам отдыхающих, случаев отравления много, и в отелях этому уже не удивляются.
«Нам в гостиницах заявили, что такие инциденты бывают, но о массовых случаях они не слышали», — написал Mash.
Проблема немытых рук
Одна из пострадавших рассказала 360.ru, что у нее были похожие симптомы: озноб, температура, потеря аппетита, мышечная ломота, слабость, тяжесть в животе. При этом туристка уточнила, что у нее нет диагноза от врача: неясно, это был ротавирус или отравление.
Она также подтвердила, что, кроме нее заболело несколько человек.
«Да это в целом известно всем, кто в Архызе не блевал, тот в Архызе не бывал. <… > Я думаю, проблема в соблюдении санитарных норм в общественных заведениях», — отметила путешественница.
Однако другие туристы уверены, что дело в личной гигиене самих путешественников. Другая собеседница 360.ru отметила, что подобные отравления происходят из года в год.
На всех горнолыжках такая проблема. Но дело не в воде, а в личной гигиене. Мы с мужем ездим каждый год и никогда не болели. Моем руки и едим в проверенных местах, а, условно, не «на вокзале шаурму».
турист
Еще один турист считает, что проблемы с желудками у людей начинаются из-за того, что они приезжают в отпуск и начинают безудержно есть жирную кавказскую пищу.
«Даже чистая горная вода может быть непривычна московским/ростовским/самарским желудкам. И личная гигиена: отдыхающие не моют руки. При мне ни одна женщина не мыла. На горе наверху (в Домбае) нет проточной воды, ее завозят бочками, и понятное дело, экономят. Нет туалетов с проточной водой. Опять же руки не мыты, но все едят», — заключил собеседник 360.ru.