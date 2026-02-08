Все дело в личной гигиене? Туристы опровергли массовые отравления в Архызе

Несколько россиян отравились во время отдыха в Архызе

На популярном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии за неделю отравились минимум 20 туристов. Пострадавшие связывают вспышку заболевания с качеством местной еды и воды. В ситуации разобрался 360.ru.

Отдыхающим становится плохо уже на первый–второй день приезда, сообщил телеграм-канал Mash. Туристы рекомендуют не полагаться на рассказы о чистой горной воде, а пить покупную и готовить сами.

При этом в Роспотребнадзоре утверждают, что вода в норме — анализы ничего не выявили.

Подписчик канала рассказал, что сначала его тошнило, он почувствовал сильную слабость и головокружение, а затем поднялась температура. В первые дни отравились он и его зять, позже — младшая дочь и внучка. Симптомы были такими же, но болезнь у них протекала легче, хотя температура держалась высокая.

Семья пила только бутилированную воду. Теперь многие заранее привозят с собой аптечки. По словам отдыхающих, случаев отравления много, и в отелях этому уже не удивляются.

«Нам в гостиницах заявили, что такие инциденты бывают, но о массовых случаях они не слышали», — написал Mash.