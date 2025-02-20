Роспотребнадзор изъял в Москве тонны продукции из дарксторов сервиса «Самокат»

Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота более двух тонн пищевой продукции из московских дарксторов сервиса «Самокат», который занимается доставкой еды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор в период с 13 по 29 января 2025 проверил 131 объект «Самоката». Специалисты обнаружили еду, которая не соответствовала требованиям санитарного законодательства. Они выявили нарушение температурного режима хранения, а также обнаружили простроченные продукты. На некоторой готовой еде не было маркировки, или она была недостоверной, неполной или нечитаемой.

«Изъято из оборота две тонны 131 килограмм пищевой продукции, несоответствующей обязательным требованиям», — отметили в пресс-службе.

Экспертиза подтвердила, что 145 образцов не соответствовали требованиям нормативной документации.

Ранее в Центральном федеральном округе из-за нарушений закрылись несколько магазинов сети «Светофор». Россельхознадзор изъял более 106 килограмм продукции, продававшейся без необходимой документации.