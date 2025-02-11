Названа главная причина закрытия магазинов «Светофор» в центре России

Магазины сети «Светофор» в Центральном федеральном округе закрыли из-за продажи просроченного мяса без документов и фальсификатов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Во время одной из проверок Россельхознадзор изъял больше тонны мяса — 106 килограмм продавались без ветеринарных сопроводительных документов, еще 944 килограмма без маркировки производителя — ни даты изготовления, ни сроков хранения», — уточнил канал.

Предположительно, таким образом в магазинах смогли удерживать сравнительно низкие цены на продукты.

По данным канала, проведенные лабораторные исследования показали, что в составе колбасы и пельменях обнаружили ДНК птицы, не заявленные в составе на этикетке. В молочной продукции нашли жиры, дрожжи, консерванты и растительные масла.

Весь фальсификат и просрочку изъяли и уничтожили.

Ранее появилась информация, что ФНС России ликвидирует АО «Инвест Стандарт», которому принадлежат магазины «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.