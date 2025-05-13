Роскосмос принял меры для защиты космодрома Восточный от лесных пожаров

Подразделения космодрома Восточный работают штатно, несмотря на лесные пожары. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В Свободненском районе Амурской области близ космодрома разгорелось пламя. Огонь удалось локализовать.

«Все подразделения космодрома работают в штатном режиме, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиками работ», — отметили в госкорпорации.

К тушению пожаров привлекли специализированные службы, также приняты все меры для предотвращения распространения огня в сторону стратегического объекта. Космический центр принимает активное участие в тушении лесных пожаров: для этих целей выделили спецтехнику, авто и персонал космодрома.

Ранее сообщалось, что лесной пожар приблизился к космическому городку Циолковский. Жители поделились с 360.ru кадрами с места.