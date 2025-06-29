«Роскосмос» показал спутниковый снимок лесных пожаров

«Наш спутник зафиксировал сильное задымление близ нескольких населённых пунктов», — написали в Telegram-канале госкорпорации.

В Забайкалье с 23 апреля введен федеральный режим ЧС. С 7 апреля в лесах региона действует региональный режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Правительство Забайкальского края сообщило, что ограничения на пребывание в лесах продлены с 20 июня до 10 июля.

Ранее Агентство лесного хозяйства Бурятии сообщило о сокращении площади лесных пожаров. Она уменьшилась примерно на пять тысяч гектаров.