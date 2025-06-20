Агентство лесного хозяйства Бурятии сообщило о сокращении площади лесных пожаров
За последние сутки площадь лесных пожаров в Бурятии уменьшилась примерно на пять тысяч гектаров. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на данные агентства лесного хозяйства республики.
Согласно информации организации, в регионе ведется борьба с 20 лесными пожарами. Их общая площадь составляет 29 880 гектаров. Угрозы для населенных пунктов нет.
Для тушения задействованы 453 человека, включая сотрудников лесной охраны, работников Авиалесоохраны и добровольцев. В распоряжении спасателей — 54 единицы техники.
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