Эксперт Servicepipe Хлебунов сообщил о росте ковровых DDoS-атак на телекоммуникационные компании

Директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов в разговоре с «Известиями»сообщил, что в течение 2024 года в России наблюдался значительный рост числа DDoS-атак на телекоммуникационные компании, и эта тенденция сохраняется в 2025 году.
Лаборатория Servicepipe зафиксировала, что треть всех DDoS-атак, направленных на российский бизнес в 2024 году, пришлись на телеком-отрасль. Основная масса атак совершалась политически мотивированными хакерами.
Особенное внимание уделяется так называемым «ковровым» атакам, когда вредоносный трафик направляется одновременно на множество IP-адресов. В январе 2025 года количество таких атак увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отметил Хлебунов.
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