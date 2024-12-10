Росгвардия задержала в Щелкове подозреваемого в краже верхней одежды из магазина

Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Подмосковью задержали мужчину, укравшего верхнюю одежду из магазина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В полночь из одного из торговых центров поступил сигнал «Тревога». Прибывшие стражи порядка задержали на месте мужчину с украденной курткой, с которой он снял магнит против краж.

Задержанным оказался 30-летний ранее судимый житель Рязанской области. Свой поступок он объяснил тем, что хотел утеплиться перед наступлением морозов. Его доставили в полицию для дальнейших разбирательств.

Ранее в Воскресенске задержали двух молодых людей, которые украли товары из гипермаркета на сумму около пяти тысяч рублей и спустя несколько дней вернулись туда, надеясь избежать наказания.