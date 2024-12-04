Подозреваемых в краже из гипермаркета задержали в Воскресенске

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали двух подозреваемых в краже из гипермаркета. Ими оказались жители Смоленской и Брянской областей 19 и 30 лет.

Стражи порядка прибыли на место происшествия после срабатывания тревожной кнопки. Охранник сообщил, что по записям камер видеонаблюдения узнал двух молодых людей, которые несколько дней назад похитили товары на сумму пять тысяч рублей. Надеясь избежать наказания, они вновь посетили магазин.

Злоумышленников задержали на выходе и доставили в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.